È l’abbreviazione di Emmanuel Augustin Dieudonné Joseph, conte de Las Cases. Nato da casato nobile a Revel nel castello di famiglia, studia alla scuola militare di Parigi, per entrare in marina, successivamente è nominato funzionario .

La sua passione è la storia, uomo tanto acuto per essere inserito nella segreteria dell’Imperatore Napoleone Bonaparte Il suo nome è legato al Memoriale di Sant’Elena , laddove racconta la sua esistenza a fianco dell’Imperatore, una cronologia minuziosa dell’ esilio , a cui prese parte con spontanea volontà.

La famiglia, di origini nobili, lo segue fino alla giovinezza; nell’albero genealogico del Casato figura lo storico Bartolomeo de Las Casas. L’educazione militare acquisita alla Scuola di Parigi , ov’è iscritto quasi in contemporanea con Napoleone, gli apre le porte alla marina per rimane in servizio alcuni anni. Parigi è in rivolta, i nobili sono costretti a lasciare la città, in quest’occasione ripara in Germania , successivamente in Inghilterra . Ritornato a Londra, in un periodo susseguente, lavora alla stesura dell’ Atlante Storico, Geografico, Genealogico e Cronologico , con lo pseudonimo di A. Le Sage, riscuotendo ottima considerazione fra gli studiosi della sua epoca.

E, chi più di lui avrebbe potuto comporlo? Concluso l’armistizio di Amiens, ossia la pace fra Francia e Gran Bretagna, è a Parigi, chiamato nell’Alta Amministrazione dell’Impero: qui è nominato Ciambellano, poi Conte Imperiale, grazie al Casato in cui appartiene la famiglia, copre la giusta posizione per essere componente del Consiglio di Stato, un ruolo a cui ambisce parecchio poiché è presente con viva partecipazione ad ogni seduta, tale incarico gli permette di visitare, come inviato, le Province Illiriche : Istria , Dalmazia. È al fianco dell’Imperatore in seguito alla sconfitta di Waterloo , con pochi, fraterni amici i quali chiedono asilo agli inglesi: in tale frangente è a bordo con il capitano Maitland, dell’imbarcazione HMS Bellerophon , laddove Napoleone si consegna all’Inghilterra: proprio in questo contesto decide di seguire l’Imperatore.

Franco Montaldo