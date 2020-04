Tante attenzioni verso l’Ospedale di Tortona: ad oggi le persone ricoverate a ieri erano 102, delle quali 43 risultano residenti a Tortona; tutti positivi al Covid-19 ad eccezione di 9 pazienti ancora in attesa dell’esito del tampone.

Il numero dei Tortonesi affetti da Coronavirus censiti è di 230 persone dall’inizio dell’emergenza, ma potrebbero essere molti di più perché questo dato non prende in considerazione gli asintomatici

Nel corso della settimana l’ospedale di Tortona potrebbe raggiungere la sua massima capienza: il commissario Asl Giuseppe Guerra lo ha annunciato nei giorni scorsi.

Si tratta di realzizare un altro reparto da 21 letti che porterà il Covid Hospital di Tortona a 126 posti, la massima potenzialità. Tutto dipende dal fatto di riuscire a reperire il personale.

Intanto sono arrivati a 12 i posti letto di Rianimazione e tante risorse umane sono finite lì. Solo in Rianimazione attualmente lavorano 38 infermieri e 12 anestesisti.

Notizie positive riguardo all’ospedale arrivano dal Sindaco Federico Chiodi: “Coi soldi raccolti dal Comitato Tortona per Ospedale – dice il Sindaco – è stato effettuato l’ordine per l’acquisto della macchina per effettuare l’analisi dei tamponi, per un importo di circa 29 mila euro ed i reagenti chimici necessari per l’operazione, per un importo di circa 150 mila euro.”