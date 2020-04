Un servizio andato in onda ieri, sulla TV nazionale di La7 nell’ambito della trasmissione Omnibus, con le telecamere che entrano dentro il cimitero per far vedere a tutti il container frigo lungo 6 metri che il Comune di Tortona ha dovuto affittare dalla ditta Globox di Ovada per tre mesi e una spesa di 2.440 euro per poter custodire le bare coi defunti in attesa di essere cremati.

A quanto pare c’è un’attesa di circa 15 giorni per la cremazione. Come noto, infatti i copri dei malati affetti dal virus non posso essere seppelliti ma vanno bruciati e i decessi si susseguono ad un ritmo impressionante.

“Rispetto alla media dei deceduti nel mese di marzo dello scorso anno – ha detto il Sindaco Federico Chiodi ai microfoni di La7 – i numeri sono aumentati in maniera esponenziale. Nel 2019 erano morte 20 persone oggi abbiamo superato le 70. La stragrande maggioranza dei molti sono gli anziani over 65 ma ci sono anche persone più giovani.”

Il servizio televisivo si apre con l’immagine del container e delle bare e anche questa dopo le bare all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, al cimitero, rimmarrà presumibilmente come icona di questa immane tragedia.

L’inviato Guy Chiappaventi, poi si reca all’ospedale e poi dalle suore. Nelle immagini comopare alnche il vice Sindaco Fabio Morreale.

“Sono a Tortona – dice il giornalista di La7 aprendo il servizio in Tv della durata di 2 minuti e mezzo- dove il virus sta colpendo la popolazione mettendo a dura prova le strutture sanitarie ma anche i servizi funerari per il numero importante di decessi”

E’ possibile vederlo al link

https://www.la7.it/omnibus/video/emergenza-coronavirus-a-tortona-container-per-le-bare-31-03-2020-316667

Di seguito alcune immagini tratte dal servizio in Tv