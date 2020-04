Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Lo stesso dopo aver consumato il pasto, ringraziava gli Agenti riferendo che per la notte avrebbe trovato una sistemazione con mezzi propri.

Giunti sul posto gli equipaggi identificavano un italiano quarantacinquenne, senza fissa dimora. L’uomo riferiva agli operatori di avere da pochi giorni terminato di scontare una pena detentiva presso la Casa Circondariale di Pavia e di non avere un posto dove stare, pertanto, essendosi rivolto anche all’associazione benefica Caritas che purtroppo risultava essere al completo, cercava di racimolare cibo o denaro chiedendo aiuto ai vari citofoni condominiali. Visibilmente debilitato ed affamato veniva invitato dagli agenti presso gli uffici della Questura dove gli veniva ordinata una pizza ed una bevanda da una pizzeria delle vicinanze con consegna a domicilio.

Ex detenuto affamato suona ai citofoni dei palazzi di Alessandria, la gente allarmata chiama la Polizia che gli offre una pizza