Maleducati si nasce o si diventa? Tortona in questi giorni, come il resto d’Italia è “chiusa” con pochissima gente in centro e fra questi ci sono i proprietari dei cani che li portano fuori per i propri bisogni fisiologici.

Le leggi prevedono che ogni proprietario provveda a raccogliere le loro deiezioni ma in questi giorni evidentemente qualcuno ha deciso che, in fondo per le strade non passa nessuno, perché raccoglierle?

Un nostro lettore però, spazientito, ha deciso di far presente la cosa ed ecco l’immagine in alto delle deiezioni, proprio sotto i portici di piazza Duomo a fianco di Bancaintesa, in una zona, comunque frequentata da qualcuno.