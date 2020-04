Da sabato 4 aprile è cominciata, in collaborazione con il Comune di Tortona, il CAV (Consulta delle Associazioni di Volontariato del tortonese) e la Croce Rossa, una raccolta di generi alimentari presso i principali supermercati tortonesi, a favore delle famiglie che, principalmente a causa dell’emergenza Covid 19, si trovano in seria difficoltà.

Matteo Fantone

“Ci è sembrato opportuno – dice il presidente della Commissione Servizi sociale – integrare il progetto “Spesa solidale”, che impegna molti ragazzi del Servizio Civile – coordinati dall’Ufficio Istruzione nelle persone di Luisa Iotti e Corrado D’Andrea, dalla rappresentante del CAV Pia Camagna, con un servizio alla comunità spendibile in maniera immediata e più facilmente fruibile dalle persone in difficoltà, fornendo cartoni imballati contenenti generi alimentari di prima necessità.”

“È il nostro modo – conclude Fantone -per essere accanto ai nuclei familiari che necessitano di immediata assistenza in questo momento così difficile per tutti, ma per molti ancora di più.”

La raccolta alimentare continua domani, sabato 11 aprile presso i maggiori supermercati.