A tutti un cordiale saluto e un sincero augurio per una Santa Pasqua di Risurrezione.

Le presenti disposizioni presuppongono, ovviamente, che le attuali restrizioni riguardanti il distanziamento sociale vengano sospese e si possa tornare a radunarci. Se ciò non dovesse accadere, dovranno essere riviste.

2. La Visita Pastorale riprenderà appena possibile. Al momento non siamo in grado di stabilire quando e da quale Vicariato potremo riprendere la Visita: speriamo entro il mese di giugno di poter definire, insieme ai Vicari foranei interessati, il nuovo calendario.

Per il Sacramento della Confermazione concorderemo con i Vicari foranei e con i Parroci le date e le modalità celebrative nei Vicariati, possibilmente entro il mese di luglio.

– degli incontri vicariali in preparazione al Convegno diocesano del 30 maggio 2020;

– dell’attività catechistica, non consentendo una adeguata preparazione dei fanciulli e dei ragazzi;