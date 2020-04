Il punto della situazione: le parole del sindaco Lucchini



“In questi giorni si stanno registrando nell’Ospedale Mons. Galliano le prime assenze di personale sanitario contagiato, e questo causa significative carenze d’organico che mettono i reparti in difficoltà. Auspichiamo che ci sia una pronta risposta da parte degli enti deputati alla gestione di questa emergenza per poter continuare a garantire i servizi sanitari indispensabili alla città. Stamattina sono stati accolti i primi pazienti presso Villa Igea e nei prossimi giorni sarà possibile usufruire anche di spazi presso l’Rsa Monsignor Capra. Voglio ringraziare i miei concittadini che continuano a rispettare le misure adottate, mostrando di aver pienamente compreso l’importanza delle disposizioni e la necessità di mantenere atteggiamenti responsabili con il risultato di tutelare la propria salute, quella dell’intera comunità e degli operatori sanitari, che già affrontano quotidianamente condizioni di lavoro estreme. Grazie ai fondi del Governo destinati agli aiuti alimentari, nei prossimi giorni saremo in grado di erogare dei buoni Ticket Restaurant alle famiglie che ne hanno più bisogno. Forniremo maggiori e dettagliate informazioni in merito” afferma il sindaco Lorenzo Lucchini.





Circa 105 mila euro destinati ad Acqui Terme per bonus alimentari



Sono circa 105 mila gli euro destinati dal Governo al Comune di Acqui Terme, su un contributo totale regionale di 24 milioni, per garantire l’acquisto di generi alimentari alle famiglie in grave stato di necessità . Già dall’inizio della settimana, il Comune di Acqui Terme sta organizzando il sistema di distribuzione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e farmaci per venire incontro ai crescenti disagi della popolazione e in particolare delle fasce meno abbienti. Nei prossimi giorni saranno fornite maggiori e dettagliate informazioni. “Stiamo lavorando alacremente, in accordo con Asca e il nostro Ufficio delle Politiche Sociali, per organizzare in modo efficace questo servizio. Si tratta di un’esigenza urgente, a cui il Governo ha dato una risposta rapida che sarà seguita da una altrettanto rapida azione da parte nostra” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.



Il Comune di Acqui Terme lancia una proposta di condivisione delle reti wireless



Il sindaco Lorenzo Lucchini ha scritto agli Amministratori condominiali avanzando la proposta di condivisione delle reti wireless private. Considerato che la fruizione delle lezioni scolastiche online richiede un collegamento stabile, il Comune di Acqui Terme ha istituito un servizio di coordinamento per mettere in contatto chi vuole donare connettività di rete agli studenti che devono seguire le lezioni a distanza . Tutti i dispositivi casalinghi hanno a disposizione due distinti canali wireless, dei quali uno definito “guest”, che può essere condiviso senza interferire con la propria rete principale. L’appello del sindaco Lorenzo Lucchini è rivolto a tutti i cittadini che possiedono una rete wireless fissa, affinché possa essere condivisa con i ragazzi che vivono nelle immediate vicinanze. Chi fosse interessato a condividere la propria rete, può contattare l’Ufficio Relazione con il Pubblico al numero 0144.770.307 oppure può scrivere a urp@comune.acquiterme.al.it. Tutti gli studenti che hanno necessità di rete possono segnalarlo al medesimo Ufficio.



Nasce il servizio “Osteopata a casa tua”



Dopo quelli forniti dagli sportelli d’ascolto psicologico e fiscale, oggi sarà possibile usufruire anche di un servizio gratuito e a distanza per le persone con disfunzione somatica. Le persone che hanno, ad esempio, dolori lombari o cervicali, potranno contattare il servizio “Osteopata a casa tua” per ricevere telefonicamente consigli su buone pratiche ed esercizi da esperti che possono alleviare i dolori durante questi giorni di emergenza sanitaria. Il servizio potrà essere richiesto contattando il numero 0144.770.336. Tutti i professionisti che vogliono collaborare al progetto, potranno presentare la propria candidatura al numero 0144.770.341.





Bollettino – ore 19



I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 59, di cui una buona parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 10 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 49 nei restanti reparti. Sono 170 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario, di cui 36 risultate positive al Covid-19.

Ufficio stampa comune di Acqui Terme