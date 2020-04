Ricerca per:

Il Prefetto ringrazia i cittadini per la forte collaborazione sia nel rispettare le misure di contenimento dell’epidemia, sia nel segnalare situazioni di assembramento.

A seguito delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, previste dal Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8-9, 11 e 22 marzo 2020, si indicano, qui di seguito, i servizi svolti dalle Forze di Polizia statali e locali, dal 25 al 31 marzo 2020..

Coronavirus, In provincia di Alessandria in 5 giorni 10 mila controlli e 350 denunce