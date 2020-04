E’ deceduto per infarto, ma la sua morte, pur nel dolore e nella sofferta porterà dei benefici a tante persone bisognose. Parliamo del Tortonese Franco Cattaneo (nella foto)

La Fondazione “Zingardi Bolongaro”, che opera nel campo dell’assistenza all’infanzia ed alle famiglie bisognose, ha deliberato l’erogazione di un contributo di 60.000 euro da destinare prioritariamente alle famiglie con minori portatori di handicap ed in generale alle famiglie bisognose con bimbi piccoli, particolarmente in difficoltà in questo momento a causa dell’emergenza Covid-19.

La somma sarà suddivisa in 30.000 euro donati alla Città di Tortona e 30.000 per Novi Ligure. I fondi verranno erogati immediatamente e gestiti dalle strutture assistenziali dei rispettivi Comuni.

Una donazione effettuata anche nel ricordo del tortonese Franco Cattaneo, per anni presidente della Fondazione, recentemente mancato.

La quota destinata a Tortona sarà devoluta al “Mercato della Solidarietà” che ha messo a disposizione un apposito conto corrente per l’attuale emergenza sociale, a favore delle attività coordinate dal Comune insieme al CISA e alla Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato.

Ufficio Stampa Comune di Tortona