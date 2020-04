Tantissimi messaggio di cordoglio Rino Destro, 64 anni ex arbitro di calcio di serie C e marito di Lazzarina Arzani, sindaco di Sale,

”Ha lottato come un guerriero per 3 settimane, ma non ce l’ha fatta”, scrive la prima cittadina. Destro, di professione agricoltore.

Destro, che lascia tre figli, oltre alla moglie è deceduto nella clinica ‘Città di Alessandria’ e tantissimi sono i messaggi di cordoglio.

“Fischierai in cielo – dichiara Gianni Tagliani sindaco di Castelnuovo Scrivia – . Collega arbitro e caro amico nonché marito della – anche qui – collega sindaca di Sale Rina Arzani. L’Associazione Italiana Arbitri perde un altro caro componente insieme alla società civile e al mondo dello sport al quale ha dedicato tutta la sua breve esistenza. Ti abbraccio Rino, saluta Stefano (il papà di Tagliani – ndr) quando lo incontrerai lassù.”

“Oggi la comunità di Sale ha perso un uomo buono – dischiara lo scrittore Riccardo Sedini – Un gigante di umanità. Lo sguardo profondo e scrutatore, la battuta sempre pronta, sempre aperto al dialogo.

Impegnato in ogni campo. Uomo politico e saggio mediatore. Erano teneri vederli girare per il paese Facevano tenerezza l’articolo “il”. Lui sempre un passo indietro della sua Rina che amava tanto. Servizievole e sussiegoso. Così fiero della sua rossa quella donna minuta ma piena di energia. Mi mancherai.”

Immagine tratta da https://www.quotidianopiemontese.it/ che possiede licenza https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it la stessa di Oggi Cronaca.