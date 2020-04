Egregio Direttore,

sono la figlia di un’ospite della casa di riposo “Mater Dei” di Tortona e quindi sono a conoscenza di quanto accade, essendo in contatto con la struttura.

Esattamente venerdì 17 aprile 2020, quindi a piu’ di due mesi dallo scoppio della pandemia di COVID 19, finalmente sono stati fatti i tamponi, ma SOLO agli ospiti e non al personale sanitario strettamente a contatto con gli anziani.

Le dirò di più, è stato convocato TUTTO il personale, anche quello che avrebbe osservato il turno di riposo. L’ASL invece, da due giorni aveva cambiato le regole!

Il personale sanitario sarà chiamato, non si sa quando e con che modalità (forse tampone drive in) ad effettuarlo presso il distretto.

Come vede se scrivo un commento su un social è perchè sono sicura al 100% di ciò che affermo. Comunque è sufficiente contattare la struttura oppure l’ASL o il sindaco, per avere conferma.

Dopo aver fatto i debiti controlli, esigo pubblicamente scuse da parte Vostra.

Mi sono dimenticata di precisare, nella mia mail in risposta al suo commento su fb circa la veridicità delle mie affermazioni sui tamponi effettuati al Mater Dei, che il commento relativo ai guanti per i piatti usati dagli infermieri, faceva riferimento ad un post pubblicato nella mia pagina fb ma condiviso. L’infermiere, di cui in questa sede non faccio nome ma sul post c’è, afferma quanto da me scritto nel commento. Inoltre una sua collega aggiunge che non le siano ancora stati fatti i tamponi per poter tornare a lavorare e fa commenti sul denaro raccolto pro ospedale COVID.

Come vedrà non sono fatti inventati dalla sottoscritta, ma reali. Non credo che gli infermieri, mettendoci la faccia, scrivano falsità. Comunque anche qui controlli pure.

Esigo, ripeto quanto già detto scuse pubbliche su fb, in quanto la sottoscritta mai si sognerebbe di scrivere cose non vere. Semmai siete voi giornalisti, che prima di pubblicare articoli, dovreste constatarne la veridicità.

Nelle scuse che vorrà pubblicare Le chiedo cortesemente di omettere il mio numero di cellulare. Rimango comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Grazie

Distinti saluti

Lettera Firmata

Pubblichiamo volentieri la lettera della lettrice perché un chiaro esempio di come l’informazione oggi sia sballata e soprattutto di come i social hanno distrutto il mondo dell’informazione. Per fortuna soltanto un terzo dei lettori di Oggi Cronaca leggono gli articoli passando da Fb.

Oggi purtroppo a causa dei Social non si crede più a ciò che scrivono i giornalisti seri come noi e si pensa i social, invece, siano la Bibbia e tutto quello che la gente scrive là sopra sia Vangelo: niente di più sbagliato.

Cara lettrice l’articolo a cui lei si riferisce riportava pari-pari un comunicato proveniente dal Sindaco di Tortona che a sua volta era stato informato dall’Asl.

Quindi ricapitoliamo: da una parte c’é la figlia di un ospite della Casa di Riposo che afferma che i dipendenti della struttura non sono stati sottoposti a tampone (beninteso che nessun dipendente della casa di riposo ci ha contattato per smentire ciò che abbiamo scritto) facendo riferimento ad un certo commento sul suo profilo Fb di una certa persona che francamente non so chi sia e non mi interessa e dall’altra parte ho delle dichiarazioni ufficiali del Sindaco di Tortona che provengono dall’Asl che ha attuato delle disposizioni della Regione Piemonte che noi abbiamo pubblicato più volte.

Mi dica: lei al mio posto a chi crederebbe?

Come abbiamo scritto sul social, noi non raccontiamo balle, le nostre informazioni sono SEMPRE controllate e verificate e provengono da fonte certa: in questo caso il Sindaco e l’Asl, a cui lei mi invita a rivolgermi.

Cordiali saluti.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca