Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il Sindaco, visibilmente commosso, ha voluto ringraziare tutti per la partecipazione.

Una manifestazione che ha potuto svolgersi con una ridotta partecipazione di persone, come da indicazioni ricevute dalla Questura di Alessandria, fortemente voluta dai colleghi della Polizia Municipale.

Una cerimonia con ovviamente pochissime persone perché gli assembramenti sono vietati, ma con grande partecipazione e commozione quella che si è svolta stamattina, lunedì 20 aprile a Tortona nel cortile della ex Caserma Passalacqua, nel retro del municipio.

A Tortona le Forze dell’Ordine hanno ricordato Andrea Gastaldo, vice comandante dei Vigili morto per il virus. Le immagini