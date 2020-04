Ricerca per:

Per la distribuzione verranno adottate le misure di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus (utilizzo mascherina e guanti, distanze di sicurezza, nessun assembramento).

La distribuzione di quanto sino ad ora raccolto avverrà a partire da domani, mercoledì 15 aprile , presso la Palestra comunale in Piazza ai Caduti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

Come comunicato dal sindaco Valerio Urso il Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con la Protezione Civile ha organizzato una raccolta alimentare, con il contributo di imprenditori e privati cittadini.

Raccolta alimentare a San Bartolomeo, da domani via alla distribuzione