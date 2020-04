Gentile Direttore,

Le scrivo per raccontarLe le vicende della mia attività in questi giorni sospesi, sperando che possiate considerarli materiale da pubblicare nelle Vostre pagine dedicate all’emergenza che stiamo vivendo.

Mi chiamo Maurizio Bogliolo, sono il titolare della Gelateria Bogliolo di Acqui terme, nota Gelateria in Corso Italia da un anno (aperta il 13 aprile 2019) ma nel settore gelaterie dal 2015 e da piu’ vent’anni nel settore alimentare, con passione portiamo avanti un’idea di gelato del Piemonte con materie prime selezionate del Territorio.

Con l’emergenza Covid, ci siamo subito attivati con le CONSEGNE A DOMICILIO per non far rinunciare ai nostri amati clienti una dolce coccola per il palato come il gelato artigianale dal sapore unico, che ricorda quelle sere d’estate passate in compagnia o camminando verso la Bollente. Anche per la Pasqua abbiamo portato a domicilio a tantissime famiglie le colombe artigianali e le uova per fare dei piccoli doni ai propri bambini.

E così come altri imprenditori e commercianti hanno fatto, abbiamo risposto anche noi, ascoltando il sentimento e la solidarietà per la zona in cui operiamo.

Ieri, Lunedì 13 Aprile, nella giornata di Pasquetta, abbiamo consegnato con tanto piacere il nostro gelato alla Misericordia, alla Croce Bianca e alla Croce Rossa di Acqui TERME, un piccolo gesto per ringraziare queste organizzazioni che tanto si stanno impegnando in prima linea, tutti i giorni per fronteggiare questa emergenza.

Come vede, abbiamo pensato di dare il nostro contributo a tutti coloro che tanto si stanno adoperando per la salute di tutta la comunità e per regalare loro un momento di dolcezza, in una giornata tanto speciale come quella di Pasquetta.

Spero di averLe trasmesso con queste poche righe lo stato d’animo di chi, come me e i miei collaboratori vive a contatto giornaliero con una comunità come quella di Acqui Terme: un’emergenza di questo genere sta segnando profondamente il contesto sociale ed economico di tutta l’Italia, ma in particolare di quegli ambiti produttivi che non riguardano i generi di prima necessità.

Ma a mio avviso è proprio in un momento come questo che ognuno di noi può fare quanto gli è possibile per essere utile agli altri.

Porgo cordiali saluti.

Maurizio Bogliolo