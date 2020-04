Si è tenuta nella giornata di ieri, presso la sede distaccata di Imperia della Croce d’Oro, la cerimonia di consegna di un sanificatore per ambulanze donato dal CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, gruppo di Sanremo.

Si tratta di un sanificatore portatile marca FX-FOG 1500, strumento quanto mai indispensabile per gli operatori sanitari, che in questo tragico periodo di emergenza sanitaria dovuto alla propagazione del virus COVID-19, sono quotidianamente esposti ai pericoli di contagio.

Alla cerimonia hanno partecipato: il Presidente della Croce d’Oro Gabriele Lalatta Costerbosa, i soccorritori Massimiliano Opinto e Paolo Damiano e due Volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Milintenda Corrado e Motosso Antonello – delegati a rappresentare tutti gli altri appartenenti del Gruppo CISOM di Sanremo che, seguendo il motto del Corpo “tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere”, ben volentieri, hanno immediatamente aderito all’iniziativa di contribuire per acquistare il sanificatore di cui gli operatori della Croce d’Oro hanno bisogno per operare in sicurezza e portare soccorso a chi necessita del loro aiuto.