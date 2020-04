CORONAVIRUS, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE AD ACQUI TERME

Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione presso l’Ospedale ‘Mons. Galliano’ per quanto riguarda il numero di pazienti è in leggero calo rispetto ai giorni scorsi: contiamo infatti alcuni posti letto liberi nei due reparti dedicati al Covid-19 e una sensibile diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva. Questo quadro è significativo di un buon contenimento del contagio e ci invita ad uno scrupoloso lavoro di pianificazione per il prossimo futuro: il nostro obiettivo è infatti quello di tornare ad avere un solo reparto dedicato al Covid-19 e un graduale e veloce ritorno all’operatività ordinaria, quindi la lenta ma costante diminuzione della pressione sulla struttura ospedaliera rappresenta il presupposto fondamentale per arrivare a questo risultato.” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.

Il coronavirus non ferma il 25 aprile



La celebrazione del 75° Anniversario della Liberazione avrà luogo. Ad Acqui Terme la cerimonia di commemorazione si svolgerà in forma ristretta per rispettare le misure precauzionali previste dalle disposizioni nazionali. “A seguito di profonde riflessioni condivise insieme ai colleghi di Giunta, abbiamo assunto la decisione di effettuare in forma ristretta le prossime Celebrazioni dedicate al 75° Anniversario della Liberazione. La situazione emergenziale provocata dal virus Sars-Cov-2 ci ha spinto a trovare la soluzione più corretta per tutelare coloro che sarebbero intervenuti e per dare, nel contempo, un significativo esempio di responsabilità civica. Non ritengo, però, che la cerimonia del 25 aprile di quest’anno si possa considerare di ‘tono minore’: credo fermamente, infatti, che la celebrazione, spogliata della cornice consueta, possa assumere una forza e una solennità ancora maggiori, a commemorazione e riconoscimento del sacrificio di tutti coloro che hanno offerto la propria vita per il nostro Paese e in diretto omaggio agli eroi contemporanei che ogni giorno combattono contro questo nuovo nemico invisibile. È con questo spirito che chiedo a tutta la Cittadinanza di unirsi idealmente al sottoscritto: il 25 aprile, insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, cap. Gabriele Fabian, e al sig. Roberto Rossi, rappresentante A.N.P.I., ricorderò in forma ufficiale questa data cardine della storia della nostra Patria”. Questo è quanto affermato dal sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 110. Sono 246 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 24.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 45, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 41 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 9 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

Ufficio Stampa Comune Acqui Terme