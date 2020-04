Egregio Direttore,

Le scrivo per ringraziare pubblicamente i dipendenti comunali del settore Servizi Sociali del Comune di Tortona.

Come purtroppo ben sappiamo, negli ultimi mesi la nostra città, ogni abitante a modo suo, sta combattendo contro il Covid-19, un nemico invisibile che ha avuto, ha e purtroppo avrà effetti devastanti a tutti i livelli.

Grazie all’insostituibile supporto del CAV (Consulta delle Associazioni di Volontariato del tortonese), gli straordinari ragazzi e ragazze del Servizio Civile e della Protezione Civile, è stato tempestivamente attivato il progetto “SpesaAnziani” ed il servizio “Spesa Solidale” per essere ancora più vicini ai bisogni primari dei nostri concittadini in difficoltà fornendo generi alimentari.

Da pochi giorni sono state inoltre fornite “carte acquisti” per effettuare la spesa in esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Gli uffici del settore Servizi Sociali si sono immediatamente attivati attraverso un lavoro straordinario, anche il Sabato Santo, per distribuire nel più breve tempo possibile i buoni spesa ed i pacchi solidali indispensabili per la quotidianità delle famiglie.

Vogliamo inoltre ribadire un concetto che a qualcuno, forse, è sfuggito: a seguito dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assegnati al Comune di Tortona € 144.684,98 da destinare a titolo di “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Questi non sono fondi straordinari, ma risorse che già spettavano ai Comuni e la loro erogazione è stata solo anticipata di qualche mese!

Senza la straordinaria solidarietà dei nostri concittadini, attraverso una raccolta di generi alimentari presso i principali supermercati tortonesi, difficilmente si sarebbe potuto andare incontro all’emergenza giornaliera di tante famiglie.

Concludo con alcune parole che più di tante altre ci fanno capire l’essenza del nostro agire: “Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Matteo Fantone

Presidente della Commissione Istruzione, Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità