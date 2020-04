Con il Decreto Legge Cura Italia sono state stabilite delle regole speciali per i lavoratori dipendenti che a causa del Covid-19 si ritrovino a vivere in isolamento, a casa o in altri luoghi, su indicazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La norma prevede che nel caso in cui il SSN stabilisca un provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il periodo in questione venga equiparato a malattia.

A seguito della disposizione di una di queste misure, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia contenente gli estremi del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, è pertanto considerato in malattia.

Questi periodi di malattia non vengono conteggiati ai fini del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro previsto dalla Legge o dal Contratto Collettivo Nazionale (Ccnl), periodo di comporto. Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità prevista dall’Inps, oltre all’integrazione eventualmente stabilita dal Contratto Collettivo applicato dal datore di lavoro.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.95.59.797

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 349.79.77.966