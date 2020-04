Menù delle feste ed ingredienti freschi e genuini per chi vuole cimentarsi nella preparazione dei piatti della tradizione: con oltre 150 imprese di Coldiretti-Campagna Amica e un numero sempre crescente di cuochi contadini che hanno aderito, i prodotti e i piatti del territorio continuano ad arrivare direttamente nelle case dei liguri grazie alla Spesa Amica, iniziativa che farà passare all’insegna del buon cibo, e quindi del buon umore, anche le prossime giornate di festa che, quest’anno, saranno trascorse giustamente in casa, per evitare il diffondersi del contagio Covid-19.

È quanto afferma Coldiretti Liguria, nel sottolineare che, anche se siamo tutti costretti a casa, non sarà necessario rinunciare al gusto e ai prodotti di qualità, dal momento che le eccellenze di mare e di terra, raggiungeranno le famiglie liguri anche in occasione dei ponti primaverili del 25 aprile e 1 maggio.

“Nonostante le grandi difficoltà patite dai settori agricoli ed ittico liguri, nonché dal settore agrituristico, che ha sempre visto la partenza della stagione proprio con i ponti di primavera, – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa – un numero crescente di nostre imprese sta mostrando tutto il proprio spirito imprenditoriale nell’adattarsi e reinventarsi costantemente per far fronte alle difficoltà. Il servizio di consegna a domicilio ha permesso di garantire, da inizio emergenza ad oggi, il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, venendo incontro anche a chi ha maggiore difficoltà ad uscire, in un’ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna e dal mare, perché, nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro degli imprenditori continua a fornire le nostre grandi eccellenze. Ma oltre ai prodotti locali, grazie ai cuochi contadini, pasti con ricette tipiche saranno consegnate direttamente nelle case dei liguri con l’obiettivo di garantire a tutti, restando a casa, un viaggio nel gusto e nella tradizione con prodotti freschi e di qualità, nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del territorio, dell’economia e del lavoro”.

Per consultare l’elenco completo delle imprese aderenti visita il sitowww.liguria.coldiretti.it

Coldiretti Liguria – Giulia Nicora