Ineja c’è e non poteva non essere presente in questa situazione di emergenza legata al Coronavirus che coinvolge tutto il Paese a livello economico, sociale e di salute.

I volontari del Comitato San Giovanni sono all’opera nella consegna di viveri di prima necessità alle famiglie e alle persone in difficoltà. Per farlo, ancora una volta, la longeva collaborazione ma soprattutto l’amicizia che lega i soci alla Croce Rossa di Imperia, evidenzia nuovamente la sua importanza.

Gli aiuti di Ineja hanno individuato, fra tutti gli enti che in questo momento necessitano maggiormente di aiuto, la Caritas imperiese. Dal 2014 Ineja sostiene la Caritas con interventi e raccolte fondi e non poteva mancare nella crisi attuale.

I volontari in collaborazione con la CRI stanno consegnando in questi giorni i viveri di prima necessità che potranno contribuire ad aiutare chi sta affrontando l’emergenza con grandi difficoltà.