Aggiornamento da Sale da parte del Sindaco Rina Arzano sulla pagina ufficiale FB del Comune:

Prosegue la distribuzione delle mascherine donate dall’amministrazione comunale. Ad ogni famiglia sarà recapitata una busta contenente una mascherina ed un paio di guanti monouso.

I volontari della Protezione Civile metteranno la busta nella cassetta della posta, non entrano in casa, se qualcuno vuole farlo diffidate. NON APRITE A NESSUNO!

I dati aggiornati sul coronavirus a Sale estratti dalla “Piattaforma Covid19 Piemonte” sono i seguenti:

N. 52 positivi al COVID 19

N. 15 in quarantena

N. 13 decessi (di cui 3 non residenti)

N. 2 guariti

N. 56 negativi o in attesa di definizione.

Siamo alla trentasettesima giornata di restrizioni, introdotte per combattere la diffusione del covid-19.

Continua incessante il lavoro delle forze dell’ordine di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni impartite.

Restiamo a casa, non allentiamo la guardia, non dobbiamo vanificare i sacrifici fatti finora, solo così ce la possiamo fare a combatte il propagarsi della pandemia.

Rina Arzani – Sindaco di Sale