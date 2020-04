Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Alessandria: un uomo trovato con un coltello e droga. I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Monferrato hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti offendere un uomo classe 85 già noto alle Forze di Polizia. Il 34enne, controllato a bordo della propria autovettura a Castelletto Monferrato è stato trovato in possesso di un coltello e di 2 grammi di hashish, motivo per cui, oltre alla denuncia, è stato segnalato alla Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida.

I Carabinieri della Stazione di Valenza hanno segnalato alla Prefettura, per l'adozione di idoneo provvedimento di chiusura temporanea dell'attività, il titolare di un bar in centro a Valenza perché, nell'ambito dei servizi volti alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento della pandemia COVID-19, veniva trovato aperto alla clientela in violazione delle disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successive modifiche.