Lei si chiama Liliana Angeleri, è alessandrina ed è stata contattata da vari finanziatori internazionali, disposti a coprire i costi completi delle produzioni cinematografiche per trasformare i suoi libri in film. Le le hanno anche offerto la distribuzione internazionale e ora cerca case di produzione cinematografiche che abbiano la necessaria professionalità.

Solo questo dà l’idea di quanto siano validi i romanzi e gli scritti dell’alessandrina.

Oggi però parliamo de “Il Romanzo di Aleramo”

E’ un’opera che si può suddividere in due parti, la prima storica, la seconda romanzata.

La prima parte è la STORIA DI ALERAMO, AVVENTURA ROMANTICO-CAVALLERESCA.

Abile cavaliere e dignitario imperiale, e astuto diplomatico, Aleramo entrò nel mito per l’aspetto magnifico, le doti innate e la sua leggendaria cavalcata.

Nel sec. X, senza terre e titoli nobiliari, fu primo Marchese del Monferrato e riuscì a sposare ben due figlie di re e una di imperatore.

La seconda , invece è PROFUMO DI LEGGENDA, RACCONTO TRA PRESENTE E PASSATO

E’ un viaggio surreale di un gruppo di persone che desiderano visitare i luoghi che hanno dato i natali e le fortune ad Aleramo, primo marchese del Monferrato.

Sulle orme della cavalcata aleramica si trovano bellezze artistiche e realtà economiche, con un corpo astrale che appare e scompare.

La vicenda del primo marchese del Monferrato, Aleramo, è avvolta da un fascio di mistero e leggenda: non sono molte le informazioni certe sul suo conto. Ecco perché è molto interessante il lavoro di ricerca storica compiuto dall’autrice, che ha riportato nomi, luoghi e vicende ad una verosimile collocazione, trovando un proprio equilibrio nella scelta della versione della leggenda ed inserendovi elementi del fantastico che non stonano con il procedere della storia – immagino che maghi, creature maligne e malefici siano funzionali nello spiegare alcuni risvolti che non si potrebbero spiegare altrimenti, in una storia tanto remota. Come si legge dalla trama, e subito all’inizio del libro, ci troviamo nel X secolo, periodo travagliato e di passaggio al basso Medioevo, di cui Ottone I fu uno degli indiscussi protagonisti. E proprio lui conferirà il primo importante titolo al nostro leggendario protagonista, che lo ha aiutato ad espugnare Brescia, nominandolo suo consigliere personale.

A partire dalle nozze dei suoi genitori Aica e Guglielmo I, celebrate durante l’inizio fiabesco della storia, tutta la vita di Aleramo sarà segnata dalla mano infernale della strega Bantor, personaggio che determina i momenti tragici della sua storia alla luce di una maledizione originaria; anche lei, però, sarà sconfitta dal temerario combattente, con l’aiuto di due maghi. Il momento cruciale della storia è rappresentato da una data ben precisata nel testo, il 21 marzo 967, giorno della ancor più leggendaria << cavalcata Aleramica >>: l’imperatore, visto il valore dimostrato da Aleramo nello spazzare via i Saraceni dal territorio ligure, promise al cavaliere di donargli tutte le terre che sarebbe riuscito a cavalcare nel giro di tre giorni e tre notti. Aleramo e il suo fidato destriero riescono così ad aggiudicarsi moltissime terre, e la cavalcata diviene un’ottima occasione descrittiva per l’autrice. Ho infatti apprezzato molto questa parte della storia, che segna anche il passaggio da una parte un po’ sintetica ad una più narrativa e precisa della prosa, facendomi cambiare alcune idee iniziali sul libro, che si chiude con l’immagine di una cartina geografica che mostra come si presentava politicamente la parte sud-occidentale del Regno Italico, fra il 967 e il 980.

Viene presentato al lettore dapprima il contesto geografico, con descrizioni poetiche che permettono di avere la sensazione di trovarsi in quel luogo (“Il Monferrato è una regione subalpina della regione Piemonte che è formata da terre scaldate dal sole luminosissimo. Le nebbie impenetrabili ne ammorbidiscono i contorni ed evocano le dame e i cavalieri dalle grandi gesta, che hanno favorito il sorgere di numerose leggende.”). Segue una descrizione del contesto storico, e successivamente il racconto romanzato della storia di Aleramo, cavaliere che per il suo coraggio e la sua bravura con la spada ricevette il blasone di marchese. Insolita e affascinante la seconda parte del libro, dove il lettore viene catapultato nel presente, accompagnando con la mente alcune persone che realmente compiono una gita nei luoghi dove visse Aleramo, scoprendo molte curiosità del lontano passato e dell’epoca contemporanea.

Assolutamente da leggere per chi ama il romanzo cavalleresco, dove “storia e leggenda s’intersecano infinite volte”.

Prezzo di copertina: euro 15,00 reperibie sui maggiori ibooke store e anche su amazon al link https://www.amazon.it/Romanzo-Aleramo-Liliana-Angela-Angeleri/dp/1364357240/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE

LILIANA ANGELA ANGELERI è nata ad Alessandria, un capoluogo di provincia del Piemonte.

Sposata con il noto pittore GIGI COPPO è madre di Gianluigi e nonna di Alice di otto anni. Dipinge anche lei tele a olio.

Pensionata baby delle Poste e Telecomunicazioni, la sua vicenda è molto singolare, non ha cercato la letteratura, ma è stata una fortissima intuizione a “ordinarle” di scrivere una sceneggiatura per un film tratto da un romanzo ottocentesco. Lei non conosceva come si compone una sceneggiatura, si è informata, ha scritto, ha trovato subito finanziamenti e una produzione di una fiction per la Rai, tutto era pronto per andare in onda…ma…gli eredi degli autori del romanzo originario, dopo un anno di estenuanti trattative hanno rifiutato di cedere i diritti d’autore (Nella loro famiglia serpeggia una strana follia). Non si è persa d’animo e ha scritto altri sei scripts ma non ho più trovato case di produzione e finanziamenti, il vento era cambiato e i finanziamenti erano stati molto ridotti. In attesa che le sue sceneggiature diventino film, le hanno consigliato di scrivere romanzi ispirati dagli script.

IL ROMANZO DI ALERAMO, è composto da due parti: la vera vita leggendaria di ALERAMO (un romanzo romantico/cavalleresco/fantasy) e

PROFUMO DI LEGGENDA (racconto ambientato nei nostri giorni, un viaggio surreale sulle orme della cavalcata aleramica, lungo i confini del Monferrato). Questo argomento è inedito e interessantissimo.

IL BRIGANTE GIUSEPPE MAYNO: ambientato in epoca napoleonica, un brigante celebre e sociale, rubava ai ricchi per donare alle povere genti delle campagne, un brigante “cavaliere” simpatico con una deliziosa storia d’amore.

BOLLE DI SAPONE: (GAGLIAUDO e gli UMILIATI) formato da due romanzi brevi ambientati nell’alto medioevo. Narra la fondazione della città di Alessandria e la parità economica tra i due sessi nell’ordine degli Umiliati.

VIAGGIO CON FANTASMA NEL MONFERRATO – ebook illustrato con molte immagini su Amazon: composto da un viaggio surreale sulle orme della cavalcata aleramica, un percorso romantico in dieci località delle Langhe e storia e leggenda di Aleramo, il primo marchese del Monferrato.

CHI ERA? UNA VICENDA VERA, ANZI VERISSIMA. (In pubblicazione)

Si tratta di una domanda che si pone una donna, una madre e un’impiegata di banca scrupolosa. Improvvisamente vede una bellissima giovane nel corridoio della sua abitazione con i capelli rossi e un abito rinascimentale color fucsia. Ha altri fenomeni inspiegabili razionalmente. Poi si accorge di avere cancro al seno e deve essere operata. Questo libro non è sul cancro e se ne parla soltanto in un capitolo. L’autrice descrive i numerosi fenomeni e la sua vita normale attraverso situazioni serene e brillanti, alcune con sfumature horror e altre drammatiche.

