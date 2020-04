Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

E’ risultata positiva al Coronavirus. Marito e figlia vengono invitati a stare in isolamento. A nessuno di loro è stato fatto un tampone.

L’anziana viene messa sotto ossigenoterapia. Venerdì 27 marzo l’ossigeno le viene tolto, sabato 28 mattina una crisi respiratoria la porta via per sempre.

Dall’ospedale viene detto alla famiglia di non chiamare e di non andare che daranno notizie loro.

L’equipaggio della,Misericordia, però non è bardato come quello della Croce rossa.

L’equipaggio carica la,signora e parte per Novi ligure.

Domenica 22 marzo intorno a mezzogiorno arriva al condominio di Via Legnano un mezzo della Croce Rossa con equipaggio bardato come i RIS.

In redazione fioccano le segnalazioni e noi pubblichiamo solo quelle che riusciamo in qualche modo a verificare dopo averne accertato la paternità. Una di queste la pubblichiamo oggi e arriva da una nostra lettrice.

La maggior parte dei decessi di Coronavirus a Tortona (ma probabilmente anche altrove) sembra avvenire tra le mura domestiche e spesso tanti di questi decessi non sono censiti come tali o presunti tali dai medici al momento di redigere il certificato di morte.

A Tortona strano trattamento per una pensionata che muore di Coronavirus. E ieri si ammala anche la vicina…