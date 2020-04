Da domani, presso il parcheggio del Distretto Asl di Tortona, nel cortile della ex Caserma Passalacqua, avrà inizio il nuovo servizio che consentirà di effettuare il tampone per i test del Coronavirus con il cosiddetto “drive in” ovvero restando a bordo della propria automobile.

Un sistema che consente di effettuare un maggior numero di tamponi con un minor utilizzo di dispositivi. I test interesseranno persone già guarite o che hanno terminato il periodo di isolamento preventivo, e che saranno preventivamente avvertiti telofonicamente su orari e modalità.

«In questo modo potremo controllare meglio l’evolversi della malattia – dice il sindaco Federico Chiodi – e permettere a più persone, medici e infermieri ma anche altri lavoratori, di tornare al lavoro e portare avanti il loro compito. I farmacisti dell’ospedale di Tortona, ad esempio, stanno lavorando a turni molto lunghi in quanto il personale è gravemente ridotto perchè molti sono risultati positivi o sono stati messi in quarantena preventiva. Nonostante tutto stanno continuando a svolgere la propria opera e per questo li ringrazio».

Il numero delle persone positive al Coronavirus purtroppo non si ferma ma la buona notizia è che sta rallentando.