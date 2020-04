Per far fronte all’emergenza COVID-19 il Decreto Cura Italia ha attivato la cassa integrazione come misura a sostegno delle imprese. La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale che lo Stato attiva nei confronti di aziende colpite da particolari situazioni di crisi, per garantire al lavoratore un sostegno economico mediante il riconoscimento di una parte della retribuzione.

La Cassa Integrazione ordinaria prevede il versamento al lavoratore di un’indennità pari all’80% dello stipendio che questo ultimo avrebbe percepito qualora avesse potuto effettuare il suo normale orario di lavoro. Per il calcolo dell’importo bisogna tenere conto dei limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e il limite massimo mensile dell’assegno stabilito di anno in anno.

La durata di questo sostegno per le aziende è di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO sono disponibili nel portale Inps, sono direttamente le aziende a occuparsi di inoltrare le domande.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11 – Cell. 366.95.59.797

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91 – Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97 – Cell. 331.57.46.362

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 349.79.77.966