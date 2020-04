In seguito alla determinazione della Regione Piemonte del 6 aprile, è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, per cui è vietata la combustione di qualsiasi residuo vegetale ai sensi dell’ordinanza n. 369 del 2 ottobre 2014 (che disciplina la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio comunale). I trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria dai 25 ai 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti la violazione di altre norme.

Ufficio stampa Comune di Tortona