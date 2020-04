Notizie da Sarezzano da parte del Sindaco Carlo Mogni:

Buoni Spesa alle famiglie in difficoltà.

Come in tanti paesi, anche a Sarezzano è iniziata il 10 aprile la distribuzione dei Buoni Spesa a favore delle persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno economico, per effetto dell’emergenza COVID-19.

Le provvidenze sono state erogate in forma di “buoni spesa” pari al numero di ogni nucleo famigliare. Una prima tranche, di pari importo al fabbisogno mensile, sara’ erogata entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 maggio.

I buoni spesa sono utilizzabili dai beneficiari presso: Farmacia Pavese – Dispensario di Sarezzano e Due Emme Snc Gulliver a Viguzzolo. Info: (0131884440 Comune di Sarezzano).

Il Sindaco Carlo Mogni