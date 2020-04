Il punto del sindaco Lucchini



“La scorsa settimana abbiamo lanciato un appello di solidarietà per garantire un vero e proprio pranzo di Pasqua e Pasquetta, dall’antipasto al dolce e con una buona bottiglia di vino locale per chi, diversamente, non avrebbe potuto festeggiare poiché in difficoltà economica. L’iniziativa ha immediatamente trovato un ampio numero di sostenitori: commercianti, esercenti e cittadini acquesi hanno lavorato per preparare ben 220 pasti completi, confenzionati dalla Mensa della Fraternità e consegnati dai volontari della Protezione civile a coloro che avevano fatto richiesta di un sostegno alimentare. Un gesto di generosità per i meno fortunati, che rende la nostra città un posto meraviglioso in cui vivere e di cui essere orgogliosi” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



L’arte scende in campo. Asta benefica per l’Ospedale Mons. Galliano



L’arte scende in campo per sostenere l’Ospedale “Mons. Galliano”. Il gruppo “L’Unione fa la forza”, con il supporto del Comune di Acqui Terme, ha indetto un’asta benefica online per proseguire la raccolta fondi a favore dell’ospedale cittadino. Anche in questo caso, il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali igienico-sanitari ed in particolare di dispositivi di protezione per il personale che assiste i pazienti Covid: sarà un altro modo di esprimere gratitudine e vicinanza a chi si espone personalmente per fronteggiare questa emergenza.



Sono oltre 50 le opere già donate e che verranno messe all’asta tra gli utenti di Facebook. Tutti gli artisti possono partecipare donando una propria opera, postata nel gruppo appositamente aperto per l’iniziativa, aggiungendo alcune informazioni tra cui il titolo, le misure, la tecnica e la base d’asta. L’intero importo di aggiudicazione dell’opera sarà destinato all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme, per l’acquisto di dispositivi medici e di protezione. Per partecipare all’asta basterà presentare un’offerta pubblica nei commenti sotto la foto dell’opera. L’iniziativa si concluderà il 3 maggio. Al termine, verranno comunicati i nominativi degli aggiudicatari: il vincitore sarà contattato dagli organizzatori, e si impegnerà a versare l’importo da lui offerto.



“L’idea di un’asta benefica è nata nelle ultime ore. Non ci aspettavamo una partecipazione così larga in così poco tempo: il mondo dell’arte, dagli artisti ai collezionisti, ha dato immediatamente un contributo per sostenere il grande impegno di tutti gli operatori che sono da mesi in prima linea in questa emergenza. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno aderendo all’iniziativa: contagiamoci di arte” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 75. Sono 195 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 14.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 51, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 6 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 45 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme