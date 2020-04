Fra il 28 e il 29 aprile 1945, qualche giorno dopo rispetto al 25, giorno della Liberazione, anche Tortona assisteva all’ingresso delle truppe Alleate, segnando di fatto la fine delle ostilità nella nostra città.

A giungere per primi non furono i soldati americani o inglesi, bensì i fanti della Forza di spedizione brasiliana denominata FEB, provenienti da Voghera percorrendo la via Emilia, diretti ad Alessandria dove sarebbe stato stabilito il comando divisionale.



A causa dell’emergenza sanitaria in corso, anche le iniziaitive previste per ricordare questo anniversario sono state, ovviamente, annullate, per cui nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, il Sindaco Federico Chiodi, insieme al Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, hanno reso omaggio alla targa, affissa vicino all’ingresso della sala del Consiglio comunale che ricorda l’avvenimento; successivamente il Sindaco ha registrato un messaggio video che sarà inviato all’Ambasciata del Brasile.