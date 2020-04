La Guardia di Finanza, secondo gruppo Genova ha messo a disposizione della delegazione ligure del Sovrano Militare Ordine di Malta delle calze, sequestrate perchè recanti un marchio contraffatto.

I militari della Gdf, conformemente alle disposizioni della competente autorità

giudiziaria, hanno provveduto all’asportazione delle fascette di carta recanti il

marchio contraffatto.

Parte del materiale è stato destinato al territorio tortonese dove è stato distribuito a

parrocchie, enti e comuni impegnati nell’assistenza a persone che si sono trovate in

situazione di disagio in conseguenza delle misure restrittive per il contenimento del

Covid 19.

La distribuzione è stata effettuata a cura dei volontari del gruppo CISOM (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) di Viguzzolo.

In particolare 3000 paia sono state consegnate all’Ospedale di Tortona, che provvederà a farle pervenire agli altri presidi ospedalieri della provincia perchè siano

messe a disposizione dei degenti.