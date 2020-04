Il punto del sindaco Lucchini



“La situazione presso l’ospedale ‘Mons. Galliano’ è in lieve ma costante miglioramento in quanto la pressione sul Pronto Soccorso si sta mitigando e si riducono i pazienti in terapia intensiva. Il nostro auspicio è di riorganizzare al meglio la struttura ospedaliera per gestire i casi in un unico reparto Covid-19. Proprio per questo, insieme al commissario Giuseppe Guerra si stanno individuando le modalità più adeguate per riportare il nostro nosocomio alle condizioni operative precedenti all’emergenza legata al coronavirus: stiamo portando avanti questo processo con estrema prudenza, in quanto il rischio di una recrudescenza del contagio è ancora molto alto. Ci sono sicuramente segnali positivi, ma i numeri in Piemonte mostrano che l’epidemia è ancora in corso: dobbiamo scongiurare un secondo lockdown estivo o autunnale, che sarebbe un disastro di dimensioni colossali”. Lo ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini.





Riapertura del Centro di Raccolta per il conferimento del rifiuto verde



Econet comunica che da lunedì 4 maggio verrà riaperto il Centro di Raccolta di Acqui Terme per il conferimento del solo rifiuto verde (sfalci e potature).

Il Centro di Raccolta di Acqui Terme verrà riaperto con l’orario consueto: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30. L’accesso sarà consentito solamente per il conferimento del rifiuto verde; l’ingresso sarà contingentato e consentito solo agli utenti dotati di mascherina e guanti. Si ricorda che da lunedì 27 aprile è stato riattivato il servizio di raccolta ingombranti a domicilio con le consuete modalità. È possibile prenotare il ritiro contattando il Call Center Econet al numero 0143.833.522.



Spesa sospesa



Raccogliere cibo e beni di prima necessità direttamente negli esercizi commerciali di Acqui Terme per destinarli a famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza è lo scopo dell’iniziativa “Spesa Sospesa”. Sale a 17 il numero degli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa di solidarietà: l’ elenco è pubblicato sul sito del Comune di Acqui Terme, ed è in continuo aggiornamento.



Dopo l’acquisizione della disponibilità, il Comune e la Protezione Civile mettono a disposizione degli esercizi commerciali le locandine con il logo del Comune, così che possa essere riconoscibile l’adesione al progetto.



Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 109. Sono 218 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 41.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 38, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 3 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 35 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 15 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.

