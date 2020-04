La giovane Francesca Tomaghelli di Castelnuovo Scrivia (https://www.instagram.com/tartart_/) che ha studiato presso l’Accademia delle Belle Arti di Novara e ha frequentato la scuola del fumetto di Milano, si presta a rielaborare col suo talento, ritratti a tutti coloro che fanno una seppur piccola donazione a favore dell’Ospedale di Tortona o Protezione Civile, contro il Coronavirus. (ftomaghelli@libero.it)

Sulle ali di questa bella iniziativa anche l’artista Fabrizio Falchetto ha deciso di fare qualcosa di simile prendendo anche spunto da quello che stanno facendo due giovani di Bergamo.

fabrizio ci ha scritto per pubblicizzare l’l’iniziativa della Castelnovese e anceh la sua.

Di seguito il suo messaggio.

*************************

Stimo molto Francesca Tomaghelli, giovane pittrice e grafica di talento e spero che la maggior parte delle persone (come me) sia ben disposta a fare una (“piccola”) donazione a Pasqua (e a Natale) a chi più ha bisogno (e in questo periodo pasquale chi ha più bisogno se non l’Ospedale o la Protezione Civile …?), e essere ringraziata anche con una simpatica opera originale di chi (son certo) sentiremo parlare anche in futuro, mi sembra una bella cosa.

Per quanto mi rigurda, invece, in quanto residente nella zona più sfigata del Piemonte come numero di contagiati al virus e non solo, mi aggrego all’iniziativa delle giudiziose Paola Zanghì e Ari Carraway: queste ragazze hanno messo a disposizione le loro penne grafiche per elaborare un ritratto a ciascuna persona che avrebbe donato qualcosa, nel loro caso all’ospedale di Bergamo.

Offro di fare lo stesso perché non so far niente che contempli la medicina o l’infermieristica, guidare un camion del PrestoFresco, sopportare la gente isterica al supermercato o compiere qualunque altra mansione veramente utile in questo periodo, e non voglio più sentire bollettini di guerra al Tg ma solo di persone che riescono a riprendersi.

Per cui, se ci state, ci sono online l’IBAN del conto della Protezione Civile e su GoFundMe tante altre campagne di raccolta fondi organizzate per nobili scopi.

Contattatemi in privato all’email info@fabriziofalchetto.it mandandomi lo screenshot di una donazione di minimo 5€, la foto della persona che volete io rielabori e la vostra e – mail per spedirvi il ritrattino fatto in alta risoluzione (non vi consiglio tanto Facebook o Whatsapp, non so bene in che misura ma comprimono l’immagine per agevolare la condivisione).

Vi allego qualche esempio, giusto per sapere nel caso cosa aspettarvi; l’immagine sarà in formato .jpg a 300 pixel per pollice, il formato quadrato e il taglio a mezzo busto, più o meno come una fototessera. Ditemi anche se vi piacerebbe più in bianco e nero o a colori, e di colore vorreste lo sfondo.

Fabrizio Falchetto