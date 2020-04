Brillante e tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, oggi pomeriggio, domenica di Pasqua: i militari sono riusciti a ritrovare dopo nemmeno un quarto d’ora di ricerche un bimbo di tre anni che si era allontanato improvvisamente da casa eludendo il controllo dei genitori.

L’episodio si è verificato in via Giuseppe di Vittorio, la lunga strada nel quartiere di Porta Voghera che dall’incrocio con via Rinarolo raggiunge quasi la fine di via Arzani.

Le motivazioni per cui il bimbo sia riuscito a scappare non sono state divulgate ma la voglia di uscire al sole e all’aria aperta aperta del piccolo deve essere stata così forte che lo ha portato ad allontanarsi da casa anche senza essere accompagnato dai gentori.

Quando questi ultimi se ne sono accorti, visibilmente spaventati hanno subito dato l’allarme chiamando i Carabinieri che hanno subito mobilitato diverse pattuglie con gli agenti che si sono messi alla ricerca del piccolo che hanno ritrovato dopo circa 15 minuti in perfette condizioni di salute.

Il bimbo così ha potuto riabbracciare la sua mamma che ha tirato un sospiro di sollievo.

Di seguito altre immagini dell’episodio.