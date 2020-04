L’allarme è scattato alle 19,30 di oggi, giovedì 16 aprile, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona si sono immediatamente mobilitati per recarsi alla periferia della città lungo la statale per Alessandria dove, nei pressi di gommista, a quanto pare, ha preso fuoco un deposito di bancali di legno, come potete vedere dall’immagine in alto.

L’incendio, mentre scriviamo questo articolo, è ancora in atto e secondo la prima sommaria ricostruzione le cause sono ancora tutte da accertare compresa anche l’ipotesi dolosa.

Quando i pompieri di Tortona si sono accorti della vastità dell’incendio e del grande calore che veniva emanato hanno subito chiesto rinforzi e a Tortona sono arrivate squadre dei Vigili del Fuoco da Alessandria e Valenza con diverse autobotti per un totale di ben 5 squadre dei pompieri.

Quando l’incendio è scoppiato un denso fumo nero si è levato in cielo ed è stato avvistato da moltissimi abitanti.

Al momento in cui scriviamo l’incendio è tuttora in corso e non sappiamo se il deposito di pneumatici che si trova nella zona dell’incendio sia stato raggiunto o meno dalle fiamme.

In questo caso prenderebbero fuoco gomme con possibile spirigionamento di sostanze dannose per la salute.

La presenza di così tante squadre dei pompieri che si stanno adoperando affinché questo non avvenga e stanno circoscrivendo l’incendio per spegnerlo però fa ben sperare.