A quanto pare ben pochi centri, in provincia di Alessandria, stanno mettendo in atto un numero così svariato di interventi e iniziative come quelle che sta realizzando il Comune di Tortona.

Lo scriviamo a ragion veduta visto che riceviamo comunicati stampa da tutti i comuni della provincia e nessuno ha un’attività così variegata.

Le ultime notizie sul fronte Coronavirus a Tortona sono diverse e la prima riguarda le mascherine

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, sono finalmente arrivate le 10.000 mascherine FFP2 che il Comitato Tortona per Ospedale ha acquistato tramite l’Unità Gamma. “Si tratta di mascherine destinate ai nostri medici ed infermieri – dice il Sindaco Federico Chiodi – 9.000 sono state subito consegnate all’ospedale, le restanti 1.000 verranno distribuite ai sanitari del Distretto ASL e delle Cure Palliative.”

Sempre il sindaco, poi annuncia che utilizzando i soldi raccolti per l’ospedale sono stati acquistati cinque letti per la Terapia Intensiva dotati di tutte le strumentazioni annesse e i macchinari per una spesa di 104 mila euro per ogni letto, per un totale di 520 mila prelevati dal Fondo.

Sempre per l’ospedale di Tortona è stato acquistato anche il macchinario per poter eseguire i tamponi in loco che arriverà nei prossimi giorni e dopo la preparazione necessaria degli operatori, dovrebbe entrare in funzione per il 27 aprile.

Infine, sempre per quanto riguarda i tamponi, come disposto dalla Regione Piemonte, questi sono in corso per gli ospiti e gli operatori delle Residenze Sanitarie per Anziani e strutture simili sul territorio tortonee.

Secondo quanto emerso sono già effettuati presso il Piccolo Cottolengo, alla residenza “Lisino”, venerdì al “Mater Dei” e ieri presso al Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità; martedì 21 aprile saranno effettuati al Cora Kennedy Sada in via Barabino.