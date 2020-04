I dati aggiornati sul numero dei decessi avvenuti a Tortona dal primo al 15 aprile mettono in evidenza una situazione a dir poco drammatica sulla linea del mese di marzo col numero dei decessi che tende a triplicare e ovviamente i due terzi di questi sono per Coronavirus, anche se non tutti accertati visto che il trend degli anni precedenti, a Tortona, è più o meno stabile.

Come noto il Comune ha affittato un camion frigo (nell’immagine in alto) per sistemare le bare in attesa di essere portate al tempio crematorio perché, come noto, i malati da Coronavirus non possono essere sepolti nel terreno.

Parliamo ovviamente di quelli accertati che ufficialmente a Tortona sono soltanto 218 e sono quelli a cui è stato fatto il tampone, ama secondo stime non ufficiali e indicazioni di alcuni virologi, sarebbero dieci volte tanto se non di più.

Ufficialmente però sono silo 218. Risulta dal bollettino quotidiano diramato dal Comune che pubblichiamo di seguito:

COMUNE DI TORTONA – COMUNICATO STAMPA DEL 16 APRILE

La situazione dell’Ospedale ad oggi, giovedì 16 aprile: 111 persone ricoverate, 34 risultano residenti a Tortona (uno in meno di ieri – ndr).

Il numero dei contagiati, oggi, è 218. (il numero si riferisce a quelli a cui è stato fatto il tampone e sono ufficialmente accertati – ndr)

Dall’inizio del mese di aprile i decessi, in totale, di persone residenti in città, sono stati 41, nello stesso periodo del 2019 (la prima quindicina di aprile) erano stati 16.

In generale, dal 1’ gennaio i decessi sono 219; in tutto il 2019 sono stati 339, in linea con gli anni precedenti.

Il Comitato Tortona per Ospedale ha oggi superato i 520 mila euro di spesa complessiva con l’acquisto di cinque letti attrezzati per la terapia intensiva.

Da segnalare l’iniziativa dell’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, “Facciamogli sapere che non sono soli!”, chiedendo di inviare disegni di incoraggiamento per il personale sanitario, realizzati dai bambini. L’indirizzo per l’invio è avotortona@gmail.com.

Ieri LIDL Supermercati ha donato generi alimentari per la Spesa Solidale.

Inoltre, Laura Tobaldo del negozio “Le Scarpe di Laura” ha donato 400 mascherine chirurgiche al Comune, 100 delle quali sono già state consegnate al Centro Paolo VI di Casalnoceto.

Ufficio stampa Comune di Tortona