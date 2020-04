E’ morto oggi pomeriggio, lunedì 27 aprile, mentre era ricoverato all’ospedale di Alessandria e i medici in servizio hanno fatto veramente tutto il possibile per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha cessato di battere stroncandogli per sempre la vita.

Parliamo di Elia De Luca, giovane alessandrino di 24 anni che vedete nella foto in alto presa dal suo profilo pubblico su Facebook, che questa mattina è stato protagonista di un brutto incidente stradale alla periferia di Alessandria.

Un terribile schianto frontale che si è concluso nel peggiore dei modi. Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dalle Forse dell’ordine prontamente intervenute sul luogo dell’incidente, infatti, Elia si trovava alla guida della propria auto quando in prossimità della frazione Astuti, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un mezzo delle pompe funebri che proveniva nella direzione opposta.

L’urto è stato violentissimo e le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi.

I sanitari del 118 di Alessandria lo hanno portato subito al Pronto soccorso dell’ospedale Santi Antonio e Biagio, ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

Commovente l’ultimo messaggio dell’amica Federica Miura che appena appresa la triste notizia scrive: “Che l’alba di ogni giorno ti porti il bacio di ognuno di noi fin lassù.

Mi raccomando fai divertire tutti come facevi quaggiù. Ciao Amore”