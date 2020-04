A lanciare l’ultimo grido di allarme e a rimboccarsi le maniche per cercare di risollevare veramente il Commercio, oggi sono due operatori molto noti: Andrea Bani e Barbara Bonifazi (nella foto in alto) che col benestare del Comune di Tortona lanciano una raccolta fondi per aiutare il Commercio a riprendersi il posto che gli compete.

“Dobbiamo e cambiare insieme il futuro dei commercianti che rischiano di non riaprire più la loro bottega – dicono i due operatori commerciali di Tortona – Abbiamo bisogno del vostro aiuto, anche 5 euro, per aiutarci a ritornare a lavorare”

“Io e Barbara – dice Andrea Bani titolare del Gran Bardoneschi – saremo I promoter di questo fondo che andrà in aiuto a tutti quei commercianti che in questo periodo di pandemia non hanno potuto lavorare, e quindi incassare . Con il Decreto dell’ 11 Marzo 2020 il Governo ha chiuso la maggior parte delle attività italiane per far fronte all’emergenza Covid 19 ma nonostante questo provvedimento sia corretto in quanto emanato a tutela della nostra salute, il Governo non ha ancora preso provvedimenti validi per la salvaguardia delle partite Iva su territorio nazionale.”



“Così – aggiungono i due commercianti tortonesi – abbiamo deciso con l’approvazione del Comune di utilizzare il conto del Mercato della Solidarietà con la causale: Emergenza Commercio COVID-19. Naturalmente noi siamo i Promoter del progetto, ma la somma ricavata sarà gestita e distribuita dal Comune di Tortona.”

Il conto su cui donare è lo stesso del “Mercato della Solidarietà” messo a disposizione dal Comune insieme alla Consulta delle Associazioni di Volontariato. La causale, come detto è è “emergenza commercio Covid-19” e la somma raccolta con questa specifica causale saranno utilizzati per un aiuto alla categoria.