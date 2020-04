La giovane Francesca Tomaghelli di Castelnuovo Scrivia (https://www.instagram.com/tartart_/) che ha studiato presso l’Accademia delle Belle Arti di Novara e ha frequentato la scuola del fumetto di Milano, si presta a rielaborare col suo talento, ritratti a tutti coloro che fanno una seppur piccola donazione a favore dell’Ospedale di Tortona o Protezione Civile, contro il Coronavirus. (ftomaghelli@libero.it).

A segnalare la bella manifestazione della giovane è un artista consolidato, Fabrizio Falchetto che invita tutti a sostenerla.

“Stimo molto Francesca Tomaghelli – dice Fabrizio Falchetto – una giovane pittrice e grafica di talento e spero che la maggior parte delle persone (come me) sia ben disposta a fare una (“piccola”) donazione a Pasqua (e a Natale) a chi più ha bisogno (e in questo periodo pasquale chi ha più bisogno se non l’Ospedale o la Protezione Civile …?), e essere ringraziata anche con una simpatica opera originale di chi (son certo) sentiremo parlare anche in futuro, mi sembra una bella cosa.”

Francesca ha spiegato così la sua iniziativa: “in quanto residente nella zona più colpita del Piemonte come numero di contagiati al virus, mi aggrego all’iniziativa di Paola Zanghì e Ari Carraway: queste ragazze hanno messo a disposizione le loro penne grafiche per elaborare un ritratto a ciascuna persona che avrebbe donato qualcosa, nel loro caso all’ospedale di Bergamo. Offro di fare lo stesso perché non so far niente che contempli la medicina o l’infermieristica, guidare un camion del PrestoFresco, sopportare la gente isterica al supermercato o compiere qualunque altra mansione veramente utile in questo periodo, e non voglio più sentire bollettini di guerra al Tg ma solo di persone che riescono a riprendersi. Per cui, se ci state, ci sono online l’IBAN del conto della Protezione Civile e su GoFundMe tante altre campagne di raccolta fondi organizzate per nobili scopi. Mandate lo screenshot a ftomaghelli@libero.it di una donazione di minimo 5€, la foto della persona che volete rielabori e la vostra e – mail per spedirvi il ritrattino fatto in alta risoluzione (non vi consiglio tanto Facebook o Whatsapp, non so bene in che misura ma comprimono l’immagine per agevolare la condivisione)”.

“Spero che tanta gente partecipi con una donazione e a Francesca va il mio plauso per la bella iniziativa.” conclude Falchetto