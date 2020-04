Una triste notizia investe il mondo del vino, con particolare riferimento al mondo ovadese.

Cia Alessandria esprime cordoglio per la perdita di Stefano Ferrando, sommelier Ais dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, vinto dal Coronavirus dopo una breve battaglia.

Preparato, elegante e molto appassionato del suo lavoro, lascia un vuoto incolmabile.Cia Alessandria ricorda il grande lavoro svolto da Stefano per qualificare e valorizzare il comparto dell’Ovadese, e le tante serate di formazione e divulgazione passate insieme a lui.

RicordaGabriele Gaggino, presidente Cia Ovada: “Stefano è una persona che ha fatto tanto per Ovada, gliene saremo sempre grati. Si è speso per il territorio e non solo: numerosi i suoi viaggi per promuovere i nostri prodotti. Ci mancherà molto”. Aggiunge Italo Danielli, presidente del Consorzio di Ovada e socio Cia: “Eravamo molto legati, il suo lavoro per il Consorzio è stato tanto e molto importante, per sviluppare le potenzialità del territorio. Ci ha dato molti consigli utili. La sua scomparsa, improvvisa, ci addolora. Al di là del ruolo professionale, è stata una persona di livello e di grande amicizia”.

Cia Alessandria esprime il sincero cordoglio alla famiglia e agli amici dell’Enoteca di Ovada e del Consorzio di Tutela.