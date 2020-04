Incredibile ma vero: a Tortona in questo periodo rubano persino gli alberelli in via Fracchia



Non si può uscire dalla propria abitazione ma i ladri, malgrado questo sembrano no avere remore. Ce lo dice un nostro lettore, Franco Giangrasso che segnala un episodio che lascia davvero di stucco in un periodo critico come questo. ********** Buona sera Sicuramente l'argomento in questo periodo di emergenza è leggero e trascurabile però mi preme segnalarlo anche per sottolineare la civiltà di alcune persone I vasi posti ai lati della via Fracchia vengono curati e piantumati dai negozi e da alcuni abitanti che comprano di tasca loro le piantine i fiori e poi innaffiano e mantengono Anch'io ho comprato alcune piante ed ero stato avvisato dai negozianti di questa situazione che si protrae da tempo di qualcuno che passa e porta via le piantine Così ho acquistato alberelli certamente non tascabili Però l'altra notte una bella pianta di gelsomino è stata rubata lasciando nel vaso il buco Peccato mi affascinava l'idea dei fiori di gelsomino che emanano un profumo delicatissimo e gradevole che avrebbe accompagnato chi passava da li Invece il solito ladro adocchiata la preda con i favori delle tenebre ha compiuto il gesto e si è portato via la pianta di gelsomino. Franco Giangrasso

