In questo periodo continuato di quarantena per l’emergenza sanitaria, il corpo docenti dell’ Accademia Musicale San Matteo ha trovato un metodo efficace per mantenere vivo il rapporto con gli allievi.

“La nostra idea per affrontare la situazione attuale – spiega Daniela Menditto, presidente della scuola e insegnante di pianoforte – è stata quella di verificare, tramite i singoli insegnanti, un percorso personalizzato a distanza per ogni studente, per fornire suggerimenti, indicazioni, per incentivare a mantenere il contatto e per essere seguiti mentre suonano lo strumento a casa. Quindi si mandano lezioni registrate e materiali didattici, alle quali gli allievi rispondo a loro volta mandando video, oppure si svolgono lezioni in diretta su diverse piattaforme e canali internet. Ovviamente nulla può sostituire il contatto umano con l’ insegnante, la correzione fisica della posizione della mano, la percezione del suono dal vivo anziché tramite un cellulare o un PC, ma la priorità della scuola di musica in questo momento è quella di non far perdere lo stimolo allo studio”.

Il fitto calendario di concerti, saggi e masterclass dell’ Accademia previsti tra aprile e maggio è stato sospeso, nella speranza che si possa tornare quanto prima alla normalità.