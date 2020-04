Domenica 26 aprile si terrà, a partire dalle ore 8:00, a Basaluzzo in Piazza XXV Aprile (Piazza del mercato), il Pubblico prelievo di sangue organizzato dalla CRI di Cassine in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Cogliamo l’occasione di fare un appello ai cittadini, in quanto il bisogno di sangue non cessa mai. Infatti, ogni giorno circa 1.800 persone necessitano di trasfusioni al fine di poter sopravvivere. Per tale ragione è di fondamentale importanza dare il proprio contributo anche e specialmente nei momenti di difficoltà come questo.

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che saranno presenti questa domenica perché la solidarietà è l’arma migliore per fronteggiare qualunque crisi.