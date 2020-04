Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Questa missione come cappellano nell’ospedale cittadino è stata possibile grazie al Vescovo diocesano, Mons. Vittorio Viola, e al Superiore provinciale, Don Aurelio Fus i.

Con tutti Don Pietro ha creato qualcosa di speciale, anche con medici e infermieri: “Loro – aggiunge il sacerdote – penso siano degli eroi. Per me sono dei modelli.”

Da un punto di vista umano qualunque tipo di dialogo chiede ascolto, dignità e comunicazioni che a volte manca. Continuo a cercare di fare qualcosa di buono con la mia passione, il mio impegno, il mio poco, che però per qualcuno è molto, perché chi è qui dentro ha meno di quanto ho io”

“Ogni giorno – dice il giornalista – al Covid- hospital di Tortona Don Pietro passa la giornata con i malati ascolta le loro paure, il dolore, la speranza ma anche la preoccupazione per i familiari che sono a casa. Sorride Don Pietro e ascolta.

Il sacerdote orionino Don Pietro Sacchi di Tortona di cui abbiamo già parlato in QUESTO ARTICOLO continua la sua missione nell’Ospedale di Tortona il primo Covid Centre del Piemonte e nei giorni scorsi ha avuto l’onore di un piccolo servizio giornalisti In televisione, sul TG1 curato da Massimo Mignanelli.

Don Pietro Sacchi di Tortona Al TG1: “Medici e infermieri per me sono degli eroi”