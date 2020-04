Ricerca per:

Proseguono gli aiuti nella Provincia di Alessandria della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, di cui è presidente nazionale l’on. Michela Vittoria Brambilla. Gabriele Merlo, responsabile nazionale delle guardie zoofile della associazione, ha donato al Comune di Rivalta Bormida (AL) 150 mascherine consegnate al Sindaco Claudio Pronzato e ai responsabili della Protezione Civile. “Si tratta solo della prima tranche”, specifica Merlo. “Seguiranno altri dispositivi di protezione individuale, che l’amministrazione utilizzerà secondo le esigenze”. Il Comune, tra l’altro, gestisce direttamente una residenza per anziani, la Madonnina. La Provincia di Alessandria è, nella Regione Piemonte, la più colpita dal coronavirus dopo quella di Torino.