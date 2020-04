Hanno il Coronavirus o semplice malattie da raffreddamento? Nell’attesa dell’evoluzione sono in osservazione e sotto stretto controllo medico e isolate.

Parliamo di 43 suore della Congregazione delle Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù, fondata dal sacerdote salese monsignor Amilcare Boccio e il convento si trova proprio in via Boccio a Sale.

La metà delle suore presenta sintomi tipici del Coronavirus e vengono curate dai medici dell’Asl nella loro Casa Madre.

Il sindaco di Sale Rina Arzani, contattata dal convento ha subito informato l’Asl e la Prefettura.

Le suore sono state visitate e prese in carico dal Servizio Sanitario Nazionale.

SITUAZIONE COVID-19

ecco le informazioni sulla situazione coronavirus a Sale estratte dalla “Piattaforma Covid 19 Piemonte” portale reso disponibile ai Sindaci dalla Regione Piemonte con la situazione del proprio Comune costantemente aggiornata, in sostituzione dei dati che ci venivano forniti giornalmente da Provincia e ASL che sono risultati incompleti.

La situazione aggiornata nel nostro paese e’ la seguente:

N. 24 positivi al COVID 19

N. 25 in quarantena

N. 12 decessi (di cui 3 non residenti)

N. 1 guarito

N. 35 negativi o in attesa di definizione.

Siamo alla ventinovesima giornata di restrizioni, introdotte per combattere la diffusione del Covid19.

RISPETTIAMO LE DISPOSIZIONI –

PER IL BENE NOSTRO, DEI NOSTRI FAMIGLIARI E DI TUTTA LA COMUNITA’ –

CON L’IMPEGNO DI TUTTI CE LA FAREMO!!!

STIAMO A CASA.

Arrivederci a presto

Rina Arzani – Sindaco di Sale