Se il protrarsi delle chiusure delle biblioteche ha azzerato la tradizionale fruizione dei molti servizi a disposizione degli utenti, si è assistito in questi mesi a una nuova offerta che sta trovando il favore di giovani e adulti.

Da un lato il servizio di accesso a contenuti multimediali Mlol della Biblioteca Civica Giovanni Canna (www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlol) ha avuto un’impennata di registrazioni, dall’altro la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati ha iniziato a proporre una serie di iniziative online che, dato il successo, ora si incrementeranno.

«Le restrizioni previste da marzo in avanti – hanno ricordato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore alla Cultura Gigliola Fracchia – hanno modificato completamente la fruizione dei servizi culturali. In poche settimane abbiamo dovuto pensare e mettere in atto nuovi modelli e nuove proposte che, grazie ai progetti già avviati e alla professionalità dei settori di riferimento, hanno trovato il favore dei molti utenti che, tradizionalmente, frequentano le nostre biblioteche. Soprattutto per i più giovani della Biblioteca Luzzati, una platea che deve avere sicuramente un occhio di riguardo e una particolare attenzione, si stanno susseguendo interessanti iniziative».

Dopo le storie animate del Collettivo Teatrale (www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-NatiPerLeggere), gli appuntamenti di Nati per Leggere – che, in Piemonte si declina in Nati per leggere Piemonte, un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei – si arricchiscono con il Cantastorie al telefono.

Marco Bertarini, un amico della Luzzati, con la quale ha già collaborato recentemente e con molto successo, ha deciso di continuare a narrare storie ai bambini e alle famiglie, anche durante l’emergenza. In questo caso, però, lo farà al telefono, per raggiungere chi non ha internet, ma anche perché, secondo le sue stesse parole, «la telefonata è un rapporto uno a uno, non anonimo, in una fase in cui dobbiamo rinunciare alla socialità, per ascoltare e fantasticare».

Partecipare è molto semplice: è sufficiente prenotarsi inviando una mail a marco@marcobertarini.it indicando nome, età del bambino e un numero di telefono (va bene anche un numero fisso, non si tratta di videochiamata).

In questo modo si fisserà un appuntamento e la storia narrata gratuitamente sarà calibrata il più possibile sull’età degli ascoltatori: il cantastorie proporrà data e orario, e poi sarà lui a effettuare la telefonata, che avrà una durata di una decina di minuti circa.

Ma le novità non finiscono qui, perché dal 4 maggio sarà di nuovo attivo il servizio di prestito libri alla Luzzati, anche se “a distanza”: fino alla riapertura della Biblioteca Ragazzi, infatti, sarà possibile attivare la consegna a domicilio dei libri. I giovani utenti, con l’aiuto dei genitori, potranno scegliere da www.librinlinea.it un massimo di cinque testi al mese, inviare la lista (con la collocazione o il numero di inventario), il nome del bambino e un recapito telefonico a eoppezzo@comune.casale-monferrato.al.it.

Sarà poi cura del Nucleo Comunale Volontari Protezioni Civile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, consegnare una volta la settimana e in busta chiusa i libri prescelti, che dovranno poi essere restituiti in Biblioteca Luzzati al termine dell’emergenza. Tutte le iniziative culturali attivate in questo periodo di emergenza sono disponibili alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-cultura.