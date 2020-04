Come già preannunciato lo scorso 23 aprile in occasione dell’incontro con i rappresentanti delle categorie produttive, nella giornata di ieri il Prefetto Olita ha presieduto una riunione in videoconferenza con i Segretari provinciali della CGIL, CISL e UIL, per una analisi della situazione a livello locale con particolare riferimento al mondo del lavoro, al fine di agevolare la ripresa del sistema economico e produttivo su cui ha inciso profondamente l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel corso di tale incontro, i rappresentanti sindacali hanno evidenziato la necessità di accelerare il più possibile le procedure per l’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dal Governo e dalla Regione, che consentono di salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere i bisogni delle famiglie in un momento particolarmente difficile per aziende e lavoratori.

Su tali temi, il Prefetto ha assicurato che si provvederà a sensibilizzare gli Uffici competenti alla valutazione delle istanze (Regione e INPS, quest’ultima anche per quanto riguarda il F.I.S. Fondo d’Integrazione Salariale), con l’auspicio altresì di individuare possibili sinergie con gli interlocutori istituzionali nonché con il mondo bancario.

I rappresentanti delle OO.SS., nel manifestare viva soddisfazione per l’intervento del Prefetto, hanno dichiarato la piena disponibilità ad un dialogo costruttivo con la parte datoriale nelle modalità previste dai Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglati a livello centrale. E’ stata altresì sottolineata l’importanza del ruolo e della partecipazione dei sindacati anche in tale delicatissimo ambito, per contribuire ad un ripresa delle attività nella massima serenità possibile.

La sicurezza sul lavoro costituisce tema di fondamentale importanza con particolare riferimento alla prevista riapertura dei cantieri: a tale riguardo, il Prefetto anticipa che è previsto nei prossimi giorni un incontro con il Presidente dell’ANCE- Collegio Costruttori Edili della provincia, propedeutico alla possibile costituzione di un tavolo tematico.